Argentina recibe con protestas a Jair Bolsonaro

Bajo la consigna "Argentina rechaza Bolsonaro: tu odio no es bienvenido", los manifestantes se concentraron en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del ejecutivo argentino y donde Bolsonaro se entrevistó y compartió un almuerzo con su homólogo argentino, Mauricio Macri.La protesta se inició con la tradicional ronda que las Madres de Plaza Mayo realizan todos los jueves en ese paseo público para reclamar por los desaparecidos durante la última dictadura militar de 1976 a 1983, aunque esta vez con la presencia de colectivos brasileños y de agrupaciones políticas, como la kirchnerista La Cámpora.En la ronda participaron, entre otros, Nora Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y el legislador kirchnerista Mariano Recalde, quien luego se acercó a otro sector de la plaza para acompañar a Hebe de Bonafini, titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la otra agrupación que reúne a las Madres.En ambos focos de protesta hubo coincidencias: los característicos pañuelos blancos de las Madres flameando entre carteles con leyendas como "Fuera Bolsonaro", "apátrida racista", "fuera el fascismo de Argentina" y "Lula libre", éste último para pedir por la libertad del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva."Tendríamos que alzar un poco más fuerte la voz para la libertad de Lula porque la libertad de Lula es una cosa que le corresponde a toda Latinoamérica, no solo a Brasil", dijo Hebe de Bonafini en un tramo del discurso que cada jueves ofrece en la plaza.De Bonafini, fiel a su estilo, llamó a "repudiar" la presencia en Argentina de Bolsonaro, a quien no llamó por su nombre sino como "este tipo" y "este personaje"."Yo lo escupiría porque, la verdad, gastar saliva con este tipo... ¡Una buena escupida!", respondió De Bonafini al ser consultada sobre qué le diría a Bolsonaro si pudiera dialogar con él.En la protesta también estuvieron presentes agrupaciones de brasileños residentes en Argentina, como el Coletivo Passarinho."Tenemos realidades muy parecidas. En este momento la realidad que nos afecta en Brasil, con Bolsonaro, y en Argentina, con Macri, son realidades muy duras y que convocan a la gente a la calle", dijo a Paulo Pereira, uno de los referentes del colectivo.Pereira sostuvo que es importante que con este acto de "repudio internacional" se envíe desde Argentina un mensaje "a toda Latinoamérica" de que "el odio no es bienvenido".