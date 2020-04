Argentina se sorprende al escuchar ‘trompetas en el cielo’

Escuchar Nota

Argentina.- Pobladores del país argentino grabaron ruidos extraños que provienen del cielo y que algunos lo catalogaron como "las trompetas del apocalipsis" o "el anuncio del fin del mundo"



Después de que varias personas en Argentina grabarán videos que se volvieron virales en redes sociales y donde sólo se ve el cielo en la noche, pero se escuchan diversos ruidos extraños, la NASA explicó que se trata de un fenómeno natural llamado “cielomoto”.







La NASA explicó que no se trata de un hecho paranormal y que no se avecina ningún ser sobrenatural, sino que se trata de un fenómeno conocido como “cielomoto”, que no es nada más que algo parecido a un terremoto en el cielo.



Según los científicos, esto se produce cuando una gran masa de aire caliente choca con otra de agua fría, generando como energía liberada en un sonido que muchos lo asimilan a “trompetas en el cielo”.



Asimismo, David Hill del Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), explicó en un artículo que publicó en 2011, que este fenómeno se puede producir en cualquier momento y en cualquier parte del mundo, debido al choque de olas de corrientes o a la caída de un meteorito.



Por ello, la NASA trata de calmar a la gente explicándoles que no se trata de algo bíblico o sobrenatural, sino, que es un proceso que se da en el planeta Tierra de manera natural.