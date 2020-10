Argentina superó el millón de contagios por Covid

Escuchar Nota

"Todos pensábamos que la pandemia en América iba a durar poquito, no como en Asia, pero sí como en Europa (que hoy está teniendo un rebrote muy fuerte), pero por alguna razón que no se explica mucho, -yo por lo menos no tengo la explicación y eso que leo todo lo que hay- está teniendo una duración inesperada, en toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego", dijo el ministro de Salud Ginés González García en una entrevista a Radio Continental.



La Argentina superó hoy la barrera del millón de contagios de coronavirus Covid-19, luego de una cuarentena que lleva 213 días y que este martes cumple 7 meses.y el total de infectados llegó a 1,002,662. Además, son 451 los muertos que se ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) y el total de fallecidos contabilizados a nivel nacional llegó a 26 mil 716. El dato alentador es que los recuperados ya son 803 mil 965.El dato de los contagios preocupa, porque se suma a otros más "duros" que no traen buenas noticias: desde hace más de un mes, la Argentina es, según los Centros de Control Epidemiológico Europeos, el país con mayor número de muertes diarias por millón de habitantes, con alrededor de ocho. Según el sitio especializado Our World In Data, le siguen la República Checa con alrededor de 5, Israel con poco más de 4, Colombia con algo más de 3, España con alrededor de 2.5, México con 2.43, Brasil con 2.40 y Bolivia con 2.17.. La proporción de positivos sobre las pruebas para diagnosticar Covid-19 alcanzó estos días sus valores más altos desde marzo pasado al superar el 50% y sin que escalara la cifra diaria de testeos realizados en el país.. Pero superarlo quiere decir que se está testeando de manera insuficiente. El valor ideal se ubica en el 5% o menos.