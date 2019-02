Argumenta PES conteo equivocado de votos

Para conservar su registro, el Partido Encuentro Social argumentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que hubo un conteo equivocado de votos, informó en entrevista Hugo Eric Flores, aún dirigente del partido.Explicó que el proyecto para que el PES mantenga su registro como partido nacional fue presentado ante ese órgano desde septiembre de 2018 por el grupo de abogados de Encuentro Social.Datalló que en el proyecto que discute el pleno de TEPJF se exponen tres argumentos: conteo equivocado de votos; violación al derecho convencional al no existir un medio de impugnación legal para exigir el reconteo de votos sin anular casillas; y una interpretación amplia de la constitución donde se aplique un estándar garantista."Esta es una elección mal contada porque los votos que fueron tachados Morena-Encuentro Social o Morena-PT-Encuentro Social, todos fueron sumados a Morena. Hay mucha evidencia de esto, aparecieron muchas casillas en cero. En todas las casillas que estaban en cero y se recontaron, en todas recuperamos votos. Si todas las casillas que estábamos en cero se contaran y se sacara un promedio de las que se recontaron, fácilmente llegábamos al tres o cuatro por ciento", señaló Flores, en entrevista telefónica con REFORMA.Al menos 300 mil votos fueron mal contados, aseguró.En un proyecto de sentencia, elaborado por el Magistrado Felipe de la Mata y circulado entre los miembros de la Sala Superior del TEPJF, se propone que el PES mantenga su registro como partido político nacional pues, aunque no alcanzó el 3 por ciento de la votación válida emitida en los comicios de julio de 2018, sí alcanzó ese porcentaje en su representación en ambas Cámaras con sus diputados y senadores.No obstante, los magistrados electorales Janine Otlálora y Reyes Rodríguez expresaron su desacuerdo con la interpretación de que el PES tiene una representación calificada por sus resultados en el Congreso.La argumentación de Otálora y Rodríguez es que el PES solo, en lo individual, no obtuvo los porcentajes con los que se quiere justificar su registro.Acusaron que con el proyecto de sentencia se quiere favorecer al PES con una transferencia ilegal de votos obtenidos por los otros partidos con los que compitió en coalición (Morena y PT), lo cual está explícitamente prohibido en la ley.Respecto a este desacuerdo con el proyecto, el dirigente nacional del PES pidió a los magistrados leer bien sus argumentos en los que se evidencia que Encuentro Social le transfirió votos a Morena.El líder del PES afirmó que el partido no está en estatus de liquidación sino de prevención hasta que exista una resolución judicial, aunque reconoció que tuvieron que abandonar el edificio de su sede nacional, ubicado en la Colonia Roma Norte de la Ciudad de México, por falta de recursos económicos.Asimismo, admitió que el PES ha perdido legisladores que ganó en las urnas pero aseguró que se trata de acuerdos políticos y se dijo respetuoso de la decisión de cada legislador.