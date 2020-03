Ariana Grande inquieta a sus fans con adelanto de nueva canción

Escuchar Nota

”Extraño hacer cosas, no puedo esperar para volver al trabajo, pero por ahora, mantengámonos adentro, por favor”.

i miss making things

can’t wait to get back to work

but for now

let’s stay inside pls pic.twitter.com/MbvGeq6KBY — Ariana Grande (@ArianaGrande) March 24, 2020

“Sabía que no podías mantenerlo en secreto por mucho tiempo jajaja te amo”.

i knew you couldn’t keep it a secret for long hahah love u — ava (@tbyava) March 24, 2020

“Vas a lanzar esto en la noche, ¿verdad?”.

so you’re gonna release this tonight, right? — bella (@gwsbella) March 24, 2020

; la cantante estadounidenseEl video tan solo dura 45 segundos, pero los fanáticos de Grande ya están haciendo especulaciones sobre el posible nombre del nuevo proyecto.Acompañando la publicación, Grande escribió un corto mensaje para sus 72 millones de seguidores en Twitter.Hace algunos días, la intérprete de “7 rings” mencionó en un video en vivo en Instagram que no publicaría ningún adelanto de su próximo proyecto; ahora sus seguidores se encuentran desconcertados ya que su video está haciendo todo lo contrario.Algunos fanáticos ya están sacando conclusiones sobre que este podría ser una posible melodía que Grande grabó anteriormente, y sin ningún plan de lanzarla como parte de su nuevo material discográfico, sin embargo, otros están esperando por la fecha de publicación oficial de esta canción.El video actualmente cuenta con más de 14 mil retweets y 51 mil me gusta en su cuenta de Twitter.