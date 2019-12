Ariana Grande lanza álbum en vivo k bye for now (swt live)

Ver esta publicación en Instagram thank you Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el 22 de Dic de 2019 a las 10:55 PST

La cantante y actriz estadounidense, horas después de que su gira Sweetener World concluyera en Los Ángeles, California.El material discográfico de 32 pistasy algunas de ellas con los artistas invitados en su tour Nicki Minaj y Big Sean.Después de lanzar dos álbumes en seis meses, Sweetener en agosto de 2018 y el lanzamiento sorpresa, Thank u, next, en febrero,, con la que recorrió Norteamérica y Europa.En noviembre pasado, Ariana Grande canceló el concierto que ofrecería en Lexington, Kentucky, debido a que no presentó mejoría en su estado de salud.En ese entonces compartió un video en sus redes sociales, en el que dijo que se sentía devastada y triste por no poder cumplir con la presentación que tenía prevista esa noche como parte de su gira Sweetener World Tour, que concluyó el 22 de diciembre.La intérprete de One Last Time detalló que presentaba dificultad para respirar y hablar, así como un fuerte dolor de cabeza y en la garganta, por lo que no se encontraba bien para ese “show”.