Ariana Grande presenta a su nuevo novio en el video musical de ‘Stuck with U’

Escuchar Nota

.-recientemente preocupó a sus fans al enterarse que un hombre había entrado a su casa e intentó atentar contra ella, por fortuna, esto no lo logró y la intérprete de “” ya interpuso una orden de alejamiento. Pero en esta ocasión,volvió a llamar la atención ya que presentó a su nuevo novio.hace unos días anunció que estrenaría una canción con Justin Bieber, "Stuck with U". Las ganancias que se generen de este tema serán donadas a la organización First Responder Children´s Foundation que se encarga de ayudar a los hijos de personal médico que trabajan para combatir elDesde el día de ayer, la canción ya se encuentra disponible en plataformas digitales, así como el video musical el cual fue grabado con las cámaras de los celulares de las personas que participaron en él.En el video se observa ajunto con su esposa, así comocon su esposaPero muchos se llevaron una sorpresa al ver aacompañada de un chico, en la grabación la cantante se acerca a él y lo abraza de una manera muy cariñosa. Con esto, la intérprete deconfirma su nueva relación y el afortunado es, un agente inmobiliario.Hace unos meses, se difundieron imágenes debesando a un hombre misterioso. Muchos especularon que era Dalton y hoy por fin la cantante ha terminado con estos rumores y confirma su noviazgo.Información por Milenio