Aristeo Baca, el primer sacerdote que podría ser condenado en Juárez por abuso sexual

De acuerdo con Elvia, desde el arranque del proceso legal la defensa del sacerdote ha buscado manifestar que la niña está mintiendo, argumentando que su familia robó al padre y como fueron descubiertos decidieron acusarlo de violación; sin embargo, como soporte de la acusación está un peritaje de un médico legista en donde “es evidente la agresión por violación hacia la niña y también hay peritajes psicológicos”, aseguró la activista.

“No cuestionamos su obra social, pero no se pueden pasar por alto todos los delitos que él tiene y cometió”, aseguró Elvia.

“Que sepan que si en los espacios privados muchas veces no se les cree o se teme a enfrentar ciertos sistemas poderosos que se atrevan a denunciar y que por difícil que parezca se pueda luchar por el acceso a la justicia”, precisó.

El sacerdotepodría ser el primer sacerdote en ser condenado en Ciudad Juárez, Chihuahua por los delitos de abuso sexual y violación agravada en contra de una menor de 11 años.En entrevista para MILENIO, Elvia Orrantia, directora de Sin Violencia AC, organización que es coadyuvante en la defensa de la menor, remarcó la importancia de este juicio al ser el primer caso en que un sacerdote es llevado a juicio en la entidad, por lo cual reconoció la valentía por parte de la familia y la víctima para poder denunciarlo.Fue en el 2018 que la menor decidió iniciar proceso en contra de Aristeo Baca y pese a que desde ese año permanece detenido, apenas el pasado 25 de enero inició el“Lamentablemente esto no es nuevo y parece que las víctimas siempre tienen que probar que fueron amenazadas, violadas o violentadas y siempre les toca ser juzgadas socialmente y jurídicamente”, precisó.La agresión hacia la menor ocurrió cuando ella era monaguilla de la, de la que sus padres eran fieles asistentes, pero este no fue el primer caso. De acuerdo con Elvia hay una testigo protegida que también asegura haber sido víctima de violación por parte del sacerdote y junto con ella otro grupo de mujeres que acusa sufrió abuso, pero no se habían decidido denunciar.Actualmente el padre se encuentra en arresto domiciliario en un asilo, la familia de la víctima tuvo que moverse por seguridad debido a los constantes ataques de los feligreses, quienes defendieron al sacerdote por su labor social, entre las que destacan la administración de una escuela y albergue justo al lado del templo.El juicio apenas cumplirá 15 días, pero la directora de Sin Violencia espera un resultado condenatorio de parte de los jueces y reconoce la fortaleza de la niña al denunciar y ahora formar parte de un juicio para poder iniciar proceso contra su agresor, por lo cual exhortó a que quienes hayan sido víctimas de abuso denuncien y sepan que siempre contarán con el respaldo de esta organización para apoyarlas.Durante el 2020 ense posicionó como el municipio con mayor número de casos a nivel nacional teniendo un total de 19.Asimismo, el Estado registró 258 casos de mujeres víctimas de homicidio doloso y 83 de homicidio culposo; además se dieron a conocer mil 81 presuntos casos de violación, todo esto de acuerdo con datos delCon información de Milenio