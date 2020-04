Arma tu plan alimenticio durante cuarentena

Escuchar Nota

“Si no llevamos una alimentación adecuada, nuestro sistema inmunológico puede debilitarse y además empieza a subir la grasa corporal, generando sobrepeso y presentando consecuencias como el descontrol de la azúcar en la sangre, que se eleve el colesterol y los triglicéridos, aumentar la presión y, al estar encerrados, podemos tener un nivel más alto de ansiedad, estrés y miedo”, puntualizó.

“En general, todos los grupos de edades debemos llevar el mismo tipo de dieta, aunque los niños tienen la capacidad de quemar más energía, pero soy de la idea de que si estamos haciendo cuarentena no tenemos la misma actividad que normalmente mantenemos, por eso es importante que no se den libremente alimentos como los azúcares, hay que cuidar las porciones”, sugiere Lizet.



“Algunos ejemplos de estos alimentos son el té blanco, las manzanas, el jengibre, las frutas ácidas como las berries, fresas, frambuesas, blueberries, cerezas, piña, kiwi, guayaba, limones, tomates y el pimiento rojo, estos son ricos en vitamina C, que es básica y súper importantísima porque ayuda a la producción de colágeno y a luchar contra los virus”, precisó Lizet.

“Es importante incluir coliflor y zanahorias que nos ayuden a mantenernos bien, además de otras semillas como el ajonjolí, la semilla de calabaza y las leguminosas como los garbanzos, las habas y los frijoles”, agregó la especialista.



“Y así entramos en un círculo vicioso porque estos alimentos nos brindan energía, nos hacen sentir bien, pero después viene el bajón y al poco tiempo ya queremos volver a comer dulce”, detalló la nutrióloga Lizet.

El quedarse en casa puede pasar factura en el peso de las personas, pues de acuerdo con else estima que las personas suban de tres a cinco kilos en promedio durante esta cuarentena por el sedentarismo que las circunstancias promueven y, con esto, una alimentación poco balanceada.Para la nutrióloga, quien encabeza el, por eso es necesario cuidar los alimentos que se consumen diariamente durante esta contingencia.Otra consecuencia que advierte la especialista es el incremento de la grasa corporal derivando en un cuadro de sobrepeso u obesidad, lo que podría desembocar en otras problemáticas de salud como la diabetes, la hipertensión y complicaciones emocionales.Por fortuna, todo lo anterior se puede prevenir con una serie de medidas centradas en la dieta, por lo que Lizet Flores comparte con Elite los puntos esenciales para que podamos salir de la cuarentena con un cuerpo sano.La nutrióloga indica que: cuidar el nivel de acidez en la sangre, mejorar el sistema inmunológico y ayudar a eliminar la ansiedad. Para cada rubro existen diferentes alimentos que se deben incluir en las cinco comidas diarias; tres platos fuertes y dos colaciones.Lo primero que debemos hacer es cuidar que nuestra sangre esté en un estado alcalino ideal para reducir los riesgos de padecer enfermedades autoinmunes, alergias y otro tipo de enfermedades como el cáncer.“El pH en el cuerpo debe ser de entre siete y 14, pero es afectado directamente por nuestro estilo de vida y si en la cuarentena experimentamos un sedentarismo al que no estamos acostumbrados, sumado al estrés, pensamientos negativos y el miedo, esto hace que nuestro pH se acidifique aún más”, señaló la nutrióloga Lizet Flores.Por esta razón, la especialista sugiere que durante estos días de permanecer en casa, toda la familia realice algún tipo de actividad física en el hogar, mantengan una actitud positiva y practiquen meditación o respiraciones profundas.“Si a eso le agregamos una serie de alimentos que nos ayuden a nutrir nuestras células, como lo son las frutas, verduras, nueces, semillas, vinagre de manzana, bicarbonato de sodio con limón y agua alcalina, vamos a lograr que nuestro pH sea más alcalino”, recalcó.En ese sentido, debemos evitar los azúcares, las harinas refinadas y el consumo excesivo de proteínas animales, así como los lácteos y todos los productos procesados, “vamos a basarnos en una dieta más natural y alimentos preparados en casa para lograr un mejor resultado en nuestra salud”, enfatizó Lizet.En cuanto al segundo rubro alimenticio para mantener en óptimas condiciones el sistema inmunológico, la especialista mencionó que se deben consumir alimentos ricos en polifenoles, antioxidantes y vitaminas.Además, agregó que en este ámbito es muy importante procurar la ingesta de alimentos ricos en zinc, como el hemp o las semillas de cáñamo, ya que este mineral ayuda a reducir el riesgo de neumonías y sus complicaciones.En lo que se refiere a la vitamina E, Lizet mencionó que es de gran ayuda en el trabajo del organismo para eliminar virus, por eso es importante consumirla en aceites vírgenes como el de oliva, el de coco y el de aguacate; en semillas como la de uva; en frutos secos como las nueces, y en mantequillas de cacahuate o de almendras.Por su parte, la vitamina D solo se puede obtener por medio del sol, ya que esta se sintetiza en la piel con una exposición de quince minutos diarios, “es súper importante hacerlo porque esta regula el sistema inmunológico y es un protector muy específico frente a infecciones que afectan al sistema respiratorio”, explicó Lizet y dijo que en caso de que las personas no salgan al sol, pueden tomarla en forma de suplemento con cinco unidades internacionales diarias.“En este punto no debemos olvidar los omega 3 que encontramos en semillas, aceites y el salmón, ya que contienen grasas buenas y previenen enfermedades respiratorias y pulmonares, además de desinflamar el cuerpo”, apuntó Lizet.“Como podemos ver, este tipo de alimentos son naturales y lo ideal es que una parte de los mismos que consumamos en el día sean crudos para obtener todos los nutrientes que necesitamos”, reiteró la nutrióloga.El tercer punto es una alimentación que nos ayude a eliminar la ansiedad, ya que el hecho de estar en casa puede provocar muchas complicaciones emocionales que generan deseos de comer alimentos dulces y procesados.En consecuencia, la recomendación de la experta es agregar en la dieta alimentos crujientes como los vegetales que poseen un alto contenido de fibra y son bajos en calorías, por lo que no provocarán un aumento de grasa corporal ni de peso.“Entre estos se encuentran la zanahoria, la jícama y el apio, además se pueden hallar en otras verduras, pero es importante que se coman crudas y sean crunchies para disminuir la ansiedad”, subrayó. Asimismo, se pueden incluir algunos snacks y botanas, como los quinoa bites, las palomitas naturales y el chicharrón de cerdo horneado.En el caso de lo dulce, es muy fácil contrarrestar la ansiedad por medio del chocolate amargo, pero este debe ser por lo menos un 70% de cacao, “entre más amargo sea es de mejor calidad porque tiene menos azúcares, más hierro y grasas buenas que nos protegen y ayudan a eliminar el antojo por lo dulce”, comentó Lizet Flores.De esta manera,en la mañana se pueden agregar las frutas y durante la comida y la cena los vegetales. Entre comidas se pueden agregar algunos snacks, a media mañana un jugo o licuado de frutas hecho en casa con leche de almendra o de coco sin utilizar azúcar, y a media tarde los vegetales crunchies con limón y chile en polvo, o las botanas saludables.“Hacer cinco comidas al día ayuda a que nuestro sistema digestivo trabaje correctamente, evita el estreñimiento y favorece la obtención de todas las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita”, argumentó la especialista.Por último, Lizet Flores hizo hincapié en que, cuidar la hidratación y la armonía en las relaciones personales para que fluyan con mucho amor en este época.“Vamos a intentar que nuestras emociones sean lo más positivas posibles dando gracias en cada momento por las cosas que tenemos, yo creo que es un buen momento para la reflexión, para tomar en cuenta que lo principal está en la casa, con los nuestros, en nuestra familia”, finalizó.