Arman catálogo de casas para robar

Los que no duermen y están a la orden del día son los amantes de lo ajeno, quienes ya han iniciado con la identificación de las viviendas que se han quedado solas en estas vacaciones.Su nuevo modus operandi se trata de que dos personas viajan en una motocicleta, observan una vivienda sin luz o sin habitantes, toman una fotografía y se retiran velozmente.“Nos percatamos rápido. Mi sobrino estaba en la calle y se dio cuenta cómo le tomaron fotos a la casa de mi vecina, pero ya la habían estado observando, pasaron unos minutos ahí, viendo para asegurarse de que no había nadie, y los que viven ahí ni siquiera se fueron de vacaciones, pero estos muchachos se fueron con la finta y le tomaron varias fotografías con el celular”, comenta una ciudadana que hizo el reporte a Tele Saltillo.El problema se presentó en la colonia Balcones de Morelos, al poniente de la ciudad, aquí los habitantes comentan que no solo en esta temporada sufren robos pues, anteriormente y en constantes ocasiones, los amantes de lo ajeno ya han irrumpido en sus viviendas.“Esto no solo pasa en vacaciones cortas, nos ha tocado que hasta en plena luz del día se meten. Con el vecino que vive a dos casas de la mía, hasta le quitaron la puerta principal y por ahí sacaron varias cosas”.» Ante esta situación piden y hacen un llamado a las autoridades pues se sienten inseguros y desean que exista más protección y patrullas alrededor. “A veces sí hay patrullas, pero no son tan constantes, nos ayudarían mucho si las mandan porque es mucha la inseguridad que se siente”, comenta.