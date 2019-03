Arman lista de Diputados que avalaron ley en NL

Luego de que el Congreso local votara la tarde de ayer una reforma constitucional a favor de la vida desde la concepción, la asociación Salvemos las 2 Vidas inició una campaña en contra de los legisladores que no la avalaron o se abstuvieron de hacerlo.Incluso, en mensajes enviados vía WhatsApp, llaman a difundir la "lista negra" de legisladores y a no votar por ellos en próximas elecciones, por ser una "amenaza"."Lista negra de Diputados de Nuevo León que son pro aborto; para tomarlo en cuenta para las futuras elecciones y negarles el voto, pues si siguen escalando en la jerarquía política serán una amenaza para la vida de los futuros mexicanos", se establece en la publicación."(De) Morena: Ramiro González; Claudia Tapia, Luis Armando Torres, Arturo Bonifacio de la Garza: Movimiento Ciudadano: Luis Donaldo Colosio, Mariela Saldívar; Partido Verde: Ivonne Bustos; Nueva Alianza: María Dolores Leal".Luego hacen referencia a los "tibios" que se abstuvieron y apuntan entre ellos a Francisco Cienfuegos y Adrián de la Garza, del PRI, y a Beatriz de los Santos, de Morena, cuando en realidad el primero votó a favor y los otros dos no votaron."Éstos que siguen, se abstuvieron de votar; pero al mismo tiempo no necesitamos gente tibia en el Congreso y por lo mismo no merecen nuestra confianza".En el mensaje también difunden la liga para entrar al portal del Congreso local para que les manden mensajes a los Diputados locales advirtiéndoles que les negarán el voto si participan en otras elecciones.