Arman tiendas su Black Friday en México

Guadalajara.- Este viernes se celebra el tradicional Black Friday en Estados Unidos, pero eso no impide que algunas tiendas en México se sumen a este evento de descuentos.



Así qué sí no alcanzaste a comprar algo a menor precio durante los 12 días del Buen Fin 2020, durante este también llamado Viernes Negro, podrá aprovechar los descuentos y promociones.



Entre las tiendas que se sumaron a los descuentos de este día, se encuentra Amazon, que ofrecerá promociones en electrónicos, ropa, zapatos, juguetes y videojuegos. Y no sólo se encontrarán hasta mañana, si no que esta tienda inició sus promociones desde la primera hora de hoy.



Además también ofrecerá envíos a bajo costo o gratis en algunas de las compras.



La tienda de tenis Adidas tendrá promociones y descuentos en su página web durante este viernes, que pueden ir hasta el 60 por ciento en artículos seleccionados.



La tienda de comercio electrónico Linio también ofrecerá descuentos superiores al 40 por ciento, en artículos de tecnología, para el hogar y perfumes, además de complementar la oferta con cupones promocionales que te harán ahorrar más al comprar.



Si buscas hacer un viaje durante las fiestas navideñas, la plataforma de reserva de alojamiento Booking tiene durante este Viernes Negro hasta un 30 por ciento de descuento, si se reserva antes del primero de diciembre, y si se viaja hasta el 31 del mismo mes.



Otra empresa que estará participando con promociones durante este Black Friday es Elektra, que contempla descuentos y ofertas relámpagos en sus productos, entre éstos las motos.



También la tienda de comercio electrónico, eBay aplicará tanto en Estados Unidos como en México ofertas de hasta 60 por ciento de descuento en diferentes artículos y envíos gratis.



Aunque el Black Friday sólo se celebra el viernes después del Día de Acción de Gracias, las promociones y descuentos continuarán en los sitios web de algunas tiendas hasta el lunes, que se celebra el Cyber Monday.