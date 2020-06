Arman torneo de jonrones

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Coordinación Unidad Saltillo de la UAdeC invita a los alumnos de la máxima casa de estudios a inscribirse al Primer Torneo Home Run Derby en línea y ver quién es el mejor de todos.



El inicio de este certamen es el 17 de junio, con un horario de 11:00 a 18:00 horas para las eliminatorias correspondientes.



Como parte de los requisitos es ser estudiante de la UAdeC, tener Play Station 4 y el MLB The Show 2019 o 2020, además de contar con membresía vigente Plus de dicha consola.



Los registros comenzaron ayer y terminan este martes 16; hay que comunicarse con Jorge Rodarte al 8441618601 vía WhatsApp o al correo [email protected] en un horario de 10:00 a 13:00 horas.



Al comunicarse se deberán proporcionar los datos generales, como es el nombre completo, matrícula, escuela o facultad, unidad y número o nombre de usuario de Play Station.



En cuanto a eliminatoria y reglas, es a eliminación sencilla y en cada duelo será a ganar dos de tres rondas con una duración de tres minutos cada una. En caso de empate se jugará un minuto adicional y el que conecte el jonrón con distancia mínima de 440 pies, gana.



Habrá premiación al primer lugar, pero no se ha determinado aún en qué consistirá la recompensa.