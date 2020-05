Armando Manzanero y Sergio Hernández en el estreno de la serie ‘El arte de la canción’

Escuchar Nota

“Es un conjunto de situaciones, no solamente el cerebro y el corazón, sino también momentos que coinciden con un estado mágico, llamémosle inspiración, o como se quiera. En el caso de mi dibujo o de mi pintura nacen en un momento en que yo no sé de dónde vienen, pero las ideas que tengo sobre el tema me llegan al corazón directamente y se van a mi mano, es un impulso natural, automática que queda en el papel, y esa impresión en el papel le va dando forma, por eso estoy de acuerdo maestro Manzanero”, dijo el artista.

“La escribo en un mes de octubre, cuando no es época de lluvia, en ese entonces los climas, los horarios, los aviones tenían palabra, ahora cualquier día llueve o 'neva', pero en ese entonces no era época de lluvias, por lo cual, la gente no salía con paraguas ni con gabardina; cuando entro a comer a un sitio y veo que empieza a caer un chubasco y vi a gente correr, y entonces surgió... y no estabas tú”, señaló Manzanero.

.- La Fundacióninauguró este sábado 16 de mayo el primer programa de la serie El arte de la canción, que tuvo como invitados al cantautor,y al artista visual,, con la coordinación de, directora de la colecciónEs una iniciativa deque se suma las acciones artísticas y culturales que contribuyen al enriquecimiento y al mismo tiempo al entretenimiento de los mexicanos, en estos momentos de confinamiento por el covid-19.Este proyecto une a los compositores y a los artistas a través de las interpretaciones de diversas canciones que conforman la historia de la música a través de 75 años, los mismo que cumple laPara celebrar este importante aniversario, lay latrabajaron en conjunto para regalarle al auditorio la interpretación musical dede, y la bella interpretación que hizo de esa melodía el artista oaxaqueño,les planteó: hace siglo los sabios tenían la incógnita de dónde estaba el alma, si en el corazón, en la mente o en el cerebro y todos discutían al respecto ¿cuándo se escribe una canción, un poema como, o se dibuja como lo hace¿con qué se dibuja y con qué se escribe?tomó la palabra: “yo pienso que puedes tener la inspiración, pero si no tienes el cerebro para que le ordenes y le digas qué es lo que quieres plasmar, pues sí fallaría algo”.Y le cedió la palabra al pintor y dibujante,El celebrado compositor yucateco, al ver el dibujo de, dijo que el artista había plasmado lo que realmente sintió cuando escribió esa canción.le preguntó cómo es que viene la melodía, a lo querespondió: “está el cerebro de por medio, porque durante todos los años que tengo, he pasado por todas las disciplinas y escuelas musicales, a los 8 años empecé a ir una escuela de Bellas Artes a cantar, y a los 10 ya estaba. escuchando conciertos de sinfónicas, de orquestas y cantantes.es bendito para mí, como me imagino quepara, porque estamos cerca de, lejos de, y todos los artistas que venían para acá llegaban acomo parte de la gira que hacían y ese privilegio lo tuvimos los yucatecos para alimentarnos de tanta música”.Dada esta explicación, el compositor compartió que cuando piensa en una canción, lo hace también en la historia. “Cuando yo me siento al piano, al ser músico y al acomodar las manos en el piano, con una preparación armónica y de compositor, entonces ahí se desarrolla toda la creación, y en el momento que la música coincide con la letra es entonces que la canción es un éxito”.Apenas dio eso, compartió con el auditorio los acordes de la canciónHay un mito que dice que todos lo temas están agotados, les planteórespondió de inmediato: “El arte viene del arte, yo debo ser sincero, yo soy en ese sentido muy cínico, yo copio mucho, nada más que escondo lo que copio muy bien a través de mí obra, en este caso si ven, la influencia japonesa, ahí están estas imágenes. Pero a la hora de pasarlas en el pape se transforman y se acomodan en el espacio. Puede ser que no haya nada nuevo bajo el sol, pero siempre hay un sentimiento nuevo”.En este programa el artista visual relató que de niño boleaba zapatos y vivía en la calle, “entonces yo dibujaba en el aire, yo creo, que por eso, en el momento en que agarro un papel me es más fácil crear”.Para“el arte es infinito, solo existen siete notas para escribir música con sus bemoles y sus sostenidos, pero hay infinitas formas de acomodarlas y es cuando las cosas salen con cierta originalidad”.Ambos coincidieron que es el amor a la belleza y a la vidaInformación por Milenio