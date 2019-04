Armando Vega Gil estaba triste y enojado: mánager

El músico Armando Vega Gil se encontraba "muy triste y enojado" horas antes de tomar la decisión de suicidarse, informó la mánager de Botellita de Jerez, Paola Hernández, en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula."Estaba muy triste y enojado, no sabía cómo limpiar su nombre, dijo que no era culpable, pero que no tenía idea de cómo limpiarlo, le preocupaba mucho su hijo, cómo iba a tomar esto", explicó Hernández, quien también aseguró que el hecho la tomó por sorpresa, pues a las dos de la mañana escuchó tranquilo al bajista."Estamos en shock, no sabemos lo que sucedió, yo hablé con él a las dos de la mañana, lo escuché tranquilo, quedamos en arreglarlo hoy, lo íbamos a ver, el caso, lo oí tranquilo, me extraña toda esta situación", declaró.La mánager relató que la tarde de ayer conversó con Vega Gil sobre la denuncia anónima publicada en la cuenta en Twitter de Me Too Músicos Mexicanos. "Desde la tarde habíamos tomado el tema, Los Botellos y yo, quedamos en que no iba a publicar nada, que íbamos a esperar, a reunirnos y publicar un comunicado", señaló, para luego reiterar su asombro ante lo ocurrido."No sé qué pasó de las dos de la mañana las cuatro, que fue cuando a mí me avisó, no sabemos, estamos muy consternados (...), a las cuatro de la mañana me mandó un mensaje diciéndome lo que iba hacer, pero yo ya lo vi hasta las seis", apuntó.La tarde de ayer, la cuenta en Twitter de Me Too Músicos Mexicanos publicó una denuncia anónima de una mujer que aseguró haber sido víctima de acoso sexual por parte del músico, cuando éste tenía 50 años y ella, 13.La mañana de este lunes, a las 04:41 horas, Armando Vega Gil publicó una carta en Twitter, en la que pidió: "No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal".“Debo aclarar que mi muerte no es una confesión de culpabilidad, todo lo contrario, es una radical declaración de inocencia, sólo quiero dejar limpio el camino que transite mi hijo en el futuro. Su orfandad es una manera terrible de violentarlo, pero más vale un final terrible que un terror sin final”, escribió.Horas más tarde, la Procuraduría General de Justicia anunció que ya investiga el caso del cantante por el delito de homicidio culposo por otras causas.El cuerpo de Vega Gil fue encontrado colgado de un árbol con un alambre, dentro de su domicilio ubicado en calle La Morena, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.Cerca de las 05:40 horas de la madrugada, vecinos alertaron a policías preventivos, quienes se presentaron en el sitio y se percataron que el bajista no tenía signos vitales.