Armas de EU no entran a México, afirma AMLO

México no acepta ni aceptará ningún operativo que implique la entrada de armas procedentes de Estados Unidos a territorio nacional, como sucedió en gobiernos anteriores, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que “no hay acuerdos debajo de la mesa” con la nación vecina del norte, y dejó en claro que en lo que va de su gobierno no se ha permitido la entrada de armas al país.Consideró que el tema de las armas no ha sido abordado de forma adecuada en Estados Unidos, ni por republicanos ni por demócratas, y mencionó que la “mala experiencia del (operativo) Rápido y Furioso se presentó cuando en Estados Unidos estaban los que ahora son opositores”.Sin embargo, López Obrador señaló que las cosas se deben ver “con mucha objetividad y no inmiscuirnos”, respetando la autonomía y autodeterminación de los pueblos, en este caso de Estados Unidos.A su vez, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, refirió que de acuerdo con un informe, más del 70 por ciento de armas son de fabricación norteamericana, por lo que es importante controlar el tráfico de armas, por lo que México seguirá insistiendo en ese asunto.En ese sentido recordó que en la reunión que tuvo en julio pasado con el secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, se acordó que habría una revisión en los puntos fronterizos en los cruces fronterizos de Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.