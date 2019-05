Armas de la delincuencia usadas en Coahuila vienen de EU

Torreón, Coah.- El comandante de la Sexta Zona Militar en Coahuila, Enrique Covarrubias, informó que tras los aseguramientos de armamento registrados en la entidad, se ha detectado que este no resulta novedoso; no obstante, gran parte es proveniente de Estados Unidos, mientras en menor medida corresponde a México."No es algo nuevo, son armas que en cada aseguramiento son muy reiterativas. Son similares a las nuestras, no con las mismas características, pues las de nosotros tienen una fabricación especial, pero sí son fabricadas en Estados Unidos con muy buenas características", destacó.Añadió que este tipo de armas largas y cortas no superan a las que mantienen las autoridades estatales o federales."Las agresiones que hemos tenido por parte de ellos, ponen en evidencia la falta de adiestramiento. Son personas que mandan en forma insensible a enfrentar a quienes sí tienen conocimiento adecuado de las armas", manifestó.El comandante de la Sexta Zona Militar subrayó que se considera que gran parte del equipo es adquirido en Estados Unidos y otra parte en México.Hace dos días se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), aseguró arsenal en un domicilio marcado con el número 2119 de la calle Puente Internacional en la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras.Detalló que aseguraron un total de 10 armas largas de diversos calibres, seis chalecos tácticos de color negro, 48 cargadores de diversos calibres y mil 330 cartuchos útiles.Trascendió que este tipo de arsenal era de uso exclusivo del Ejército Mexicano.