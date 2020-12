ARMY llora en redes la ausencia de Suga en BTS

Escuchar Nota

En redes sociales se han hecho presentes las seguidoras de BTS al poner en tendenciaal comentar la ausencia de Suga, integrante de la banda.Suga no se encuentra bien de salud, pues hace unas semanas fue operado de un brazo, lo que la impedido estar en las presentaciones grupales.Este incidente fue diagnosticado en el 2019, pero en ese entonces decidió someterse a diversos tratamientos para aliviar el dolor y poder continuar con su participación dentro del grupo.BTS es una de las bandas más representativas del K-Pop por sus increíbles éxitos como 'Idol' o 'Fake Love', pero también por el inmenso apoyo y acompañamiento de sus fans.Lamentablemente desde el día de la operación, a días cercanos del lanzamiento de Be , se dio a conocer que Suga no podría estar presente en varios eventos de promoción.En redes el grupo de fan, ARMY compartieron en redes su tristeza ante la ausencia de Suga en las últimas presentaciones del grupo.Con información de Marca