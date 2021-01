Arnold Schwarzenegger despide a Donald Trump con la espada de Conan

Escuchar Nota













"Un golpe de Estado"

El actor y ex gobernador de Californiapublicó este domingo un vídeo donde dijo que Donald Trump "pasará a la historia como el peor presidente de Estados Unidos". Schwarzenegger comenzó comparando el violento motín que tuvo lugar en elcon el ascenso deen la Alemania nazi.La estrella de cine explicó que nació en Austria dos años después del final de lay que su familia enfrentó las repercusiones de un padre que participó en el ejercito nazi.Schwarzenegger admitió que había crecido entre el impacto de la("La Noche de los Cristales Rotos"), que describió como una noche de alboroto contra los judíos llevada a cabo en 1938 por los equivalentes nazi de los Proud Boys."El miércoles fue el Día de los Cristales Rotos aquí en los. Pero esta mafia no solo rompió las ventanas del Capitolio, sino que rompieron ideas que damos por sentadas y pisotearon los principios sobre los que se fundó nuestro país", explicó. Y añadió: "Crecí rodeado de hombres borrachos que bebían su culpabilidad por haber participado en el régimen más diabólico de la historia.Nunca he compartido esto públicamente porque es un recuerdo doloroso, pero mi padre llegaba a casa borracho una o dos veces a la semana; nos gritaba, nos pegaba y asustaba a mi madre. No le consideraba responsable porque nuestro vecino hacía lo mismo a su familia y el siguiente vecino también. Bebían por el dolor de lo que vieron o hicieron. Todo empezó con mentiras y con intolerancia".A lo largo de su poderoso discurso, el republicano fue contundente. "No queremos encontrarnos en la misma posición. Creo que debemos ser conscientes de las terribles consecuencias del egoísmo y el cinismo". Schwarzenegger habló brevemente sobre, de quien dijo que pasará a la historia como el peor presidente de la historia."El presidente Trump buscó revertir los resultados de una elección justa. Buscó un golpe de Estado engañando a la gente con mentiras. Mi padre y nuestros vecinos también fueron engañados con mentiras y yo sé adónde conducen esas mentiras".También apuntó que Trump es un "líder fallido que pronto será tan irrelevante como un viejo tuit". Fue entonces, como un héroe, que el actor, de 73 años, blandió la espada de su películapara comparar el acero con la democracia. "América resurgirá de estos días oscuros y brillará de nuevo. Ves esta espada; cuanto más templas una espada, más fuerte se vuelve.Cuanto más la golpeas con el martillo, la calientas y la enfrías en agua, más fuerte se vuelve. Nuestra democracia es como el acero de esta espada. Cuanto más se templa, más fuerte será". El actor siguió pidiendo reformas para que lo ocurrido no vuelva a suceder. "Son cómplices aquellos que alimentaron la bandera de la insurrección alPero no funcionó. Nuestra democracia se mantuvo firme. En cuestión de horas, el Senado y laestaban luchando por el pueblo y certificaron la elección del presidente electo Biden. Qué gran demostración de democracia". Terminó su discurso pidiendo la unión del país, exigiendo llevar a los culpables a los tribunales: "Para aquellos que piensan que pueden revocar la constitución de los Estados Unidos, sepan esto: nunca ganarán".Schwarzenegger advirtió que los estadounidenses deben ser "conscientes" de las terribles consecuencias del egoísmo de Trump. "Él buscó un golpe de Estado engañando a la gente con mentiras" y criticó a aquellos en el partido republicano, su partido, que jugaron con las palabras de Trump y ayudaron a perpetuarlas en el período previo al motín.Citando al presidenteles advitió: "El patriotismo significa apoyar al país. No significa apoyar al presidente". Schwarzenegger concluyó el video felicitando al presidente electopor su victoria electoral libre y justa y le deseó todo lo mejor.