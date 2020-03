Arnold Schwarzenegger manda mensaje a spring breakers por Covid-19

Escuchar Nota

"Sí, Estoy en casa, en el jacuzzi fumado un puro. Acabo de terminar un viaje en moto y un poco de entrenamiento y yo, simplemente, saben, me mantengo en casa, lejos de las multitudes y alejados del exterior. La razón por la que digo esto es porque todavía sigo viendo fotografías y vídeos de gente, sentada en cafés al aire libre, por todo el mundo, y pasando un buen rato, y pasándola en multitudes. Eso no es sabio, porque así es como puedes obtener el virus, así es como lo obtienes: con el contacto con otra gente", mencionó. "Así que manténganse alejados de multitudes, manténgase alejados de restaurantes, o en cafés, especialmente no en primavera, cuando todos los chicos van a la playa y celebran y beben y otras cosas. Esa no es una buena idea. Así que manténganse alejados de las multitudes, vayan a casa y así pueden sobrepasar todo este problema, todo este virus, en un santiamén Pero, tienen que seguir estas órdenes. Solo recuerden: Quédense en casa, no estén en multitudes. 'Dejen esa galleta'".



se lanzó con todo contra las personas que no se quedan en casa para protegerse delVía Instagram, el actor que da vida a Terminator compartió un video en el que no desaprovechó el momento para lanzarse contra los "spring breakers" y todas aquellos que no se mantienen a salvo.