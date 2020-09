Arnold Schwarzenegger protagonizará su serie de televisión

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Arnold Schwarzenegger es uno de los rostros más conocidos del cine de acción, y ahora el intérprete dará el salto a la pequeña pantalla. El actor protagonizará su primera serie de televisión, una ficción aún sin título que ha sido descrita como una "aventura global de espías".



Según Deadline, la serie se centrará en las aventuras de un padre, interpretado por Schwarzenegger, y su hija. Por el momento se desconoce qué actriz encarnará este rol, aunque el casting para el personaje ya está en marcha.



La ficción está creada por Nick Santora, quien ejercerá como productor junto a Schwarzenegger, David Ellison, Dana Goldberg y Bill Bost a través de Skydance. La producción aún no está vinculada a ninguna cadena, pero el equipo está actualmente en proceso de negociación para vender el proyecto.



Schwarzenegger ha aparecido recientemente en títulos como "Terminator: Destino oscuro" (2019), "El misterio del dragón" (2019), "Asesinos internacionales" (2017) o "Una historia de venganza" (2017).



Esta no será la primera incursión del artista en el mundo de la televisión, ya que en 2017 trabajó como productor ejecutivo y presentador en "The Apprentice".



Por su parte, Santora ejercerá de productor ejecutivo y showrunner de la próxima serie de Amazon Prime Video, Jack Reacher, basada en la saga de libros de Lee Child.



El creador también es productor ejecutivo y showrunner de las series nominadas al Emmy Most Dangerous Game y The Fugitive, ambas disponibles en Quibi.



Sin embargo, Santora saltó a la fama como creador de "Scorpion", ficción que se emitió durante cuatro temporadas en CBS.