Arnoldo Rositas, un verdadero ejemplo

Maestro de educación primaria, media, media superior, maestro de música y capacitador de personal.Nació en Zaragoza, Coahuila, el 11 de septiembre de 1936, sus padres fueron Juan Rositas y Ma. Dolores Martínez. Amaba a sus hermanos: Héctor, Rita, Elsa, Juan, Irma, Consuelo, Baldemar, Rosalinda y María Dolores.Sus estudios primarios los realizó en la escuela “20 de Noviembre” de su ciudad natal, los secundarios en la “Benemérita Benito Juárez” de Piedras Negras, Coahuila, así como los profesionales en la Normal Piedras Negras, donde obtuvo su título de Profesor de Educación Primaria, posteriormente consiguió un título más en la escuela Normal Superior del Estado en Monterrey, Nuevo León. Fue el primer Licenciado en Educación Primaria egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Piedras Negras.Contrajo nupcias con Elisa Martínez de la Fuente, con quien procreó 5 hijos: Elisa María, Cecilia Margarita, José Arnoldo, Jorge Eduardo e Iván Rafael, quienes le han dado la satisfacción de 4 nietos y sus respectivos títulos: La primera es contadora pública y auditora, además de maestra bilingüe, la segunda y el tercero, licenciados en derecho. El cuarto es ingeniero electrónico y el quinto licenciado en economía.Desde niño manifestó su inclinación musical, siguiendo el ejemplo de su madre, que era profesora de educación primaria rural, a quien le solicitó su anuencia para aprender los secretos de ese arte. Algunos de sus mentores musicales fueron la maestra de maestras, Rosita Herlinda Saucedo Maldonado, María del Refugio Terry McDowell y Antonio Guerrero Arizmendi. Desde temprana edad tocaba el órgano de la iglesia de Nuestra Señora de la Luz, hoy parroquia de San Juan de los Lagos, bajo la supervisión de la maestra Saucedo.Prestó sus servicios en las escuelas: Rafael Ramírez (hoy desaparecida), Sección 123-1, en la Anexa a la Escuela Normal Piedras Negras (hoy Francisco Pascual Estrada T.M.) y la Francisco P. Estrada TV, de la cual fue su primer director, además de ser asesor musical en la escuela Club de Leones 1, donde en varias ocasiones resultaron victoriosos en los concursos de interpretación del Himno Nacional Mexicano.En el nivel medio, se desempeñó en la secundaria Benito Juárez, en la Secundaria Para Trabajadores, entonces en el turno nocturno, en la secundaria del Colegio México, en la secundaria del Instituto de las Américas, en el Instituto Hispanoamericano y en la secundaria del Instituto Cumbres Alpes.En el nivel superior, en la escuela Normal Piedras Negras (hoy desaparecida), en la Escuela de Enfermería, en la Escuela de Trabajo Social, en la Escuela de Laboratoristas, en la Universidad Autónoma del Noreste, campus Piedras Negras, en la Universidad Anáhuac campus Piedras Negras y en la Universidad Pedagógica Nacional unidad Piedras Negras. Fue fundador de las escuelas primarias Rafael Ramírez, Sección 123-1, la Anexa a la Normal Piedras Negras y la Francisco P. Estrada TV.Fue secretario general de la delegación D-1-23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.Laboró en el centro comercial Merco como capacitador de personal y asesor del INEA para el personal sin estudios. Fue miembro del Movimiento Familiar Cristiano, del Club Social y Deportivo Águilas, A.C., socio del Club de Leones de Piedras Negras desde 1983 donde fue su presidente, luego jefe de zona, vicegobernador regional, gobernador del Distrito V, secretario nacional, entre otros puestos.El 18 de abril de 1998, escribió el himno del Leonismo Nacionalista de México, organización que le rindió un homenaje en abril de 2007 por su brillante carrera leonística y entrega a su desinteresada labor social en especie y económica en favor de los desposeídos.Fue incansable, responsable extremo y exageradamente trabajador y honrado, siempre se manifestó agradecido con su familia, porque consideró que se dedicó demasiado tiempo en atender sus diversas responsabilidades, sin embargo ellos fueron tolerantes y fueron pacientes en esperar sus tiempos.Su carácter jovial le alejó enemigos, trató de no manifestar preferencias para no herir susceptibilidades, el respeto fue siempre su punta de lanza para conseguir sus objetivos académicos y personales, es uno de los muy pocos mentores que son llamados con justicia artistas de la educación, porque si bien no pintó cuadros al óleo, sí pintó los sueños de estudiantes para labrar su futuro; fue un verdadero arquitecto al haber creado cuatro instituciones educativas, algo que no es común en nuestros tiempos; fue un auténtico poeta por su soberbio dominio de las letras de Cervantes, que siempre se esmeró en enseñar y enseñarlas bien; fue un fino escultor de la trama pedagógica, marcando paso a paso las líneas a seguir para aprender mejor; fue un actor sublime para motivar hacia el trabajo, haciendo olvidar el cansancio en busca de los objetivos trazados; y fue un músico en todos los sentidos, obsequiándonos la armonía en todas sus notas, alimentando la necesidad del espíritu.El tiempo pasó demasiado pronto y sin sentirlo para el maestro Rositas y de pronto, su salud, muy deteriorada le obligó a separarse de sus amadas actividades, volviéndolo a la realidad en lo vulnerables que somos los humanos y conjugado con las vacaciones forzadas, se ha dedicado a la convivencia familiar y con su grupo de cercanas amistades en busca de la salud y su encuentro consigo mismo, salud que en la actualidad tiene preocupados a familiares, cientos de amigos, excompañeros y exalumnos que han estado pendientes de su evolución, infundiéndole ánimo, ánimo que él siempre se preocupó que no lo perdieran quienes fueron sus alumnos, ante los problemas de enseñanza.El pasado 15 de junio, en ocasión de la celebración del 169 aniversario de la fundación de Piedras Negras, en sesión solemne de Cabildo, se le entregó a sus familiares la máxima distinción ciudadana: La Presea Piedras Negras. Al recibir muy emocionado la presea en su casa, envió un agradecimiento al alcalde Claudio Bres Garza y al Cabildo por la distinción y el 20 del mismo mes, falleció tranquilamente en su hogar.Siempre consideró su deber el ayudar a un alumno con problemas académicos y nunca fue un obstáculo sus múltiples responsabilidades para obsequiar su tiempo y ayudarle.Para sostener a su familia, llegó a laborar en varias ocasiones en tres turnos sucesivos: Matutino, vespertino y nocturno, sin manifestar cansancio, siendo un adicto a la responsabilidad y la puntualidad extrema durante 49 años, hasta su jubilación el 30 de junio de 2003.