Arquidiócesis no pagó seguro de Norberto Rivera; exvocero denuncia falta a protección a sacerdotes

Lade México dejó de pagar el seguro médico del, quien se encuentra hospitalizado porEn el espacio de Joaquín López-Dóriga de Radio Fórmula, el exvocero del cardenal, Hugo Valdemar, detalló que lasuspendió el pago sin previo aviso.En ese momento se supo que desde agosto, el seguro del cardenal no se había pagado.Se decidió, sin embargo, ingresarlo por su propia cuenta con la esperanza de que la situación se aclarara.Señaló su extrañamiento ante esta situación pues, tradicionalmente, el mismo cardenal, había optado por apoyar a otros sacerdotes, como en el caso del padre Machorro, quien fue llevado al hospital Mocel sin contar con seguro médico.Reiteró que se sorprendió de que el seguro no estuviera vigente y solicitaron a la Arquidiócesis su intervención.Señaló que el comunicado emitido por la Arquidiócesis, al que calificó como muy desafortunado, se sugiere que el cardenal ingresó al hospital por capricho.Denunció que no solo el cardenal Rivera ha sido afectado con la falta de pago del seguro médico, sino que los sacerdotes tampoco están cubiertos.Aseguró que esta situación es penosa y su exposición a la sociedad resulta doloroso.Adelantó que, tras esta información, se ha buscado el apoyo de amigos del cardenal y que tres de ellos ya se han comprometido a apoyarlo para que continúe recibiendo atención médica particular.Sobre el estado de salud del cardenal, indicó que por tercer día consecutivo se mantiene con saturación aceptable y respondiendo al tratamiento.El pasado domingo por la tarde, se esperaba que el cardenal saliera el martes del hospital pero ese mismo día se agravó y tuvo que ser trasladado a otro hospital.Finalmente, el exvocero agradeció a la gente que orado por la salud de Rivera Carrera.