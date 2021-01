Arranca el Guard1anes 2021; vuelven las emociones del futbol mexicano

Escuchar Nota

CDMX-. El Clausura 2021 está por iniciar, con grandes sorpresas y varias caras nuevas, por lo que aquí te contamos los datos más interesantes de este nuevo torneo.









Ahorraron en refuerzos



Chivas, Cruz Azul y Pumas decidieron no desembolsar dinero para reforzarse, tal es el caso del Rebaño y La Máquina, quien solo contarán con el regreso de algunos futbolistas que estaban a préstamo.



Mientras que Pumas, no contó con ningún fichaje y sí tuvo la sensible baja de Carlos González, quien es nuevo jugador de Tigres.





Continúa el repechaje



La fase Repechaje se volverá a jugar en el Clausura 2021, la cual la jugarán del lugar cinco al 12 de la tabla general a partido único en la casa del equipo mejor colocado, de dichos partidos saldrán cuatro clasificados.



Por su parte, los equipos que se coloquen en los primeros cuatro lugares de la tabla clasificarán directamente.





Lucha de estrategas



El torneo iniciará con caras nuevas en los banquillos, quiene se encargarán de darle más diversidad a la Liga MX.



Entre los técnicos a seguir encontramos a Santiago Solari y Javier Aguirre, quienes vienen de dirigir en la Liga española y también a Juan Reynoso que llega con La Máquina para dejar atrás los fantasmas del pasado.





Torneo emblemático



El Guard1anes 2021 será el torneo corto número 50, medida que revolucionó el balompié nacional para generar mayores emociones con dos campeones por cada año futbolístico.



El comienzo de este formato de competencia se dio para el segundo semestre de 1996, dejando atrás los torneos largos como se manejan en la mayoría de las ligas europeas y abriendo paso a dos torneos de Liga por año, respetando el formato de Liguilla que ya exisitía en el certamen azteca.



Apoyarán a Tigres



Tigres representará a la Concacaf en el Mundial de Clubes, por tal motivo Liga MX sufrirá algunos cambios en el calendario.



El compromiso de la Fecha 4 ante el Necaxa se jugará el jueves 28 de enero a las 21:00 horas en el estadio Universitario y este movimiento también afectará el partido entre Chivas y FC Juárez, el cual pasará a disputarse el 30 de enero a las 19:00 horas y el Cruz Azul vs Querétaro que se efectuará a las 21:00 horas del mismo día.







Reparten el pastel



Televisa continúa con el mayor número de equipos en la Liga MX, así que por su señal la afición seguirá viendo los juegos del América, Cruz Azul, Pumas, Chivas, Tigres, Necaxa, Toluca y el FC Juárez. Fox Sports se mantendrá encabezando las transmisiones de Xolos de Tijuana, Monterrey, Santos, Pachuca y el campeón, León.



Cabe resaltar que tanto con los Tuzos como con la Fiera comparten señal con Claro Sports. TV Azteca solo tendrá tres equipos: Puebla, Mazatlán y las Chivas. Imagen Televisión continuará pasando los juegos de local de Gallos Blancos, mientras que ESPN se mantendrá con las transmisiones del Atlético de San Luis.



En tanto los juegos del Atlas, como desde el torneo pasado, serán transmitidos por la señal de IZZI. plataforma que también pasará encuentros de Tigres y Chivas.