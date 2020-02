Arranca el softbol femenil universitario

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Con cuatro encuentros, este 1 de febrero se pone en marcha en Saltillo la Temporada Primavera Verano del Softbol Femenil Sabatino 2020 del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila.



Las hostilidades de esta primera edición de la pelota blanca universitaria tendrán efecto en el campo de beisbol José de las Fuentes Rodríguez del Ateneo Fuente, a partir de las 9:30 horas.



Los dos primeros partidos, así como los segundos, se efectuarán de manera simultánea en ambos campos Rectoría R vs Rectoría y Cobras vs Deportivo Mendoza; Rectoría R vs Stuac y Red Sox vs Pericos.