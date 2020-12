Arranca el Teletón 2020; López Obrador hace un llamado a donar

Escuchar Nota

“Estamos a punto de celebrar un convenio con Teletón para que además de la pensión que se entrega, podamos también garantizar que muchos niños puedan recibir terapia”, dijo el mandatario.

“Es la primera vez que un presidente habla de apoyos concretos hacia las personas con discapacidad. Eso toda la familia Teletón se lo agradecemos desde le corazón”, dijo Landeros.

“Es muy importante la labor médica, de las terapias, de la rehabilitación de los Centros Teletón en todo el país y hay que ayudar porque no es nada más de los directivos del Teletón, de las empresas, del gobierno, esto es asunto de todos, que todos apoyemos”, dijo.

El presidente de México,, hizo un llamado a los ciudadanos a donar al, que inició este sábado sin una meta inicial, pero con la intención de que la sociedad ponga la cifra final.En punto de las 8:00 horas de este sábado 5 de diciembre comenzó la edición 2020 de Teletón, luego deLa unión de varios conductores y actores de Televisa se hace presente y no podían faltar figuras como Marco Antonio Regil, Galilea Montijo, Yanet García, Héctor Santardi, Michelle Renaud, Danilo Carrera, Mariano Osorio, Sofía Sánchez Navarro, Claudia Lizaldi, Yurem, Albertano, Ricardo Fastlicht y Ricardo Margaleff.Durante la primera hora de transmisión, apareció el presidentepara confirmar su apoyo a Teletón.Es por eso que, celebró que el mensaje del presidente brindó voto de confianza para los donadores de Teletón.El Teletón de 2020 no tendrá una meta fija de dinero para recaudar, sino queEl año pasado, el Teletón recaudóLas donaciones se pueden hacer a través de; ely a través de la página oficial de Teletón Los donativos ya se pueden realizar a través de la página web y en oficinas Telecomm. En la transmisión detambién se puede donar a través del chat y super stickers.Durante al menoss, se unirá el talento de cantantes, actores, conductores y programas especiales hechos para Teletón de los exitosos proyectosEn la música, no te pierdas al, una participación especial de