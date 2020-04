Arranca el viernes la eLigaMX

Escuchar Nota

Monterrey, Nuevo León.- La Liga MX anunció que el banderazo de la eLigaMX será el viernes.



El calendario será similar al del torneo convencional de la Liga, suspendido por el coronavirus.



La eLigaMX se jugará con consola PlayStation y video juego FIFA 20 y cada equipo debe tener dados de alta tres jugadores, aunque sólo uno es el que puede jugar el partido.



Los encuentros, que serán transmitidos por las televisoras que tienen los derechos de los equipos, tendrán una duración de 12 minutos con medio tiempo de 2 minutos y 38 segundos.



Serán 17 jornadas y avanzarán a Liguilla los mejores 8, tal y como el torneo normal, como adelantó CANCHA la semana pasada.



Este miércoles serán anunciados los jugadores que integrarán cada equipo, informó la Liga MX. Por Tigres iría André-pierre Gignac y de Rayados suenan Eric Cantú y Jonathan González.



Rayados visitando al Necaxa será el primer partido del torneo virtual, el duelo será a las 2 de la tarde. Tigres recibe a Atlético de San Luis el sábado.



El Clásico Nacional entre América y Chivas será en la Jornada 14 el 24 de mayo a las 3 de la tarde



El Clásico Regio entre Tigres y Rayados será dentro de esa misma jornada, pero un día antes, a las 3 de la tarde, siendo el equipo felino el local.



Serán dos jornadas por semana, que tendrán lugar de lunes a miércoles y de viernes a domingo, descansando los jueves. Puede haber hasta cuatro juegos por día.



Cada duelo durará para efectos de transmisión de televisión una hora, con la previa y post partido.



Las fechas y horarios de cada encuentro se definirán antes de la jornada; por día se podrán disputar hasta cuatro enfrentamientos.



La eLigaMX contabilizará estadísticas individuales y de equipo.



Para el campeón habrá un distintivo especial que lo acredita como el ganador de la eLIGA MX, además, también se reconocerán ganadores en categorías individuales.



¡Arrancaaan!

Jornada 1



Viernes 10



Necaxa vs. Monterrey 14:00

Cruz Azul vs. Atlas 15:00

Puebla vs. América 20:00



Sábado 11



Tigres vs. Atlético SLP 13:00

Chivas vs. Bravos 14:00

Morelia vs. Toluca 20:00



Domingo 12



León vs. Querétaro 14:00

Pumas vs. Pachuca 15:00

Tijuana vs. Santos 20:00