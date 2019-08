Arranca hoy campamento de Tae Kwon Do para menores

Prácticamente todo se encuentra listo para que el día de hoy la iglesia Esperanza First de Del Río ponga en marcha su Campamento de Tae Kwon Do 2019.El evento tendrá una duración de una semana y podrán participar niños y jóvenes que oscilen entre los 4 y 17 años de edad, a quienes se les estará enseñando técnicas del Tae Kwon Do, defensa personal, armas de esta disciplina y romper tablas, entre muchas otras cosas.Los participantes, previamente registrados, acudirán de lunes a viernes a este campamento que concluirá con un acto final el viernes.Los asistentes de 4 a 7 años de edad tendrán un horario de 9:30 de la mañana a 12:00 del día. Ellos tendrán su clausura el viernes al mediodía donde demostrarán lo aprendido con un acto final que incluye el rompimiento de una tabla.Mientras tanto, los asistentes de 8 a 17 años acudirán por las tardes, de las 18:00 a las 20:30 horas y su clausura será el viernes a las 8:30 de la noche.Este evento se ha impartido en diferentes partes como lo son Río Bravo, San Ángelo, Eagle Pass, Florida e incluso en el país de Hong Kong.No se necesita experiencia para poder formar parte de este campamento y los únicos requisitos son contar con la edad requerida, cubrir una mínima cuota de inscripción y asistir con ropa adecuada.» Para niños y jóvenes de 4 a 17 años» A desarrollarse durante una semana en dos grupos» Cada grupo expondrá lo aprendido al finalizar el curso