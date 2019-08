Arranca la liguilla

Muchas expectativas se han generado en torno al arranque de la liguilla por el título en esta temporada Clausura 2019 de la Liga Cristiana de Futbol Emmanuel que preside José Álvarez, ya que los ocho equipos que lograron acceder a esta instancia cuentan con un gran nivel de competencia y todos tienen el mismo propósito de seguir avanzando y llegar al partido de campeonato, aunque están conscientes que no será fácil hacerlo.Las emociones de esta liguilla iniciarán a las 4:00 de la tarde cuando salten al campo del fraccionamiento Veracruz los equipos de Niupi FC y Deportivo Martínez, siendo en el papel la eliminatoria que más llama la atención por los planteles de estos equipos, pues a pesar de que se enfrentan el primer lugar de la tabla contra el octavo, podría no haber diferencias tan marcadas en la cancha.A las 5:00 de la tarde los Toros medirán sus fuerzas ante Deportivo Santa Rosa, siendo los primeros amplios favoritos para ganar, aunque no deberán de confiarse ya que cualquier cosa puede suceder en el terreno de juego.En circunstancias bastantes parecidas están los Cuervos, quienes saltarán al campo como favoritos ante Emmanuel, pero deberán de tener bastante cuidado si no quieren ser sorprendidos; este partido arrancará a las 6:00 de la tarde.Para cerrar la actividad de esta ronda de cuartos de final, en punto de las 7:00 de la tarde saltarán al terreno de juego los conjuntos de Milán y Valencia. Aquí tampoco existe favorito para ganar ya que cualquiera de estos equipos puede terminar imponiéndose.16:00 Niupi Vs. Dep. Martínez17:00 Santa Rosa Vs. Toros LSDV18:00 Emmanuel Vs. Los Cuervos19:00 Milán Vs. Valencia