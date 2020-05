Arranca LMB el 6 de agosto o se cancela

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Liga Mexicana de Beisbol deberá arrancar el próximo 6 de agosto, o por el contrario, la cancelación de la campaña 2020 será inevitable, debido a que es insostenible que se sostengan encuentros del circuito de verano de beisbol en México a puerta cerrada.



Diversos reportes revelan que los dueños contemplan un panorama de 54 encuentros que recuperen, de alguna manera, lo perdido por la contingencia sanitaria que ha frenado al deporte en el país, un calendario que deberá iniciar en agosto próximo.





Sin público, imposible



Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, mencionó en anteriores entrevistas que una temporada sin público en los estadios es un escenario imposible, ya que las ganancias de todos los equipos dependen de las taquillas y de las ventas al interior de los inmuebles, además de que no cuentan con un respaldo televisivo como en el caso del futbol mexicano.



El día de ayer, la Asamblea de Dueños de la LMB tenía programada una reunión por videollamada para ver los pormenores del futuro de la campaña 2020, pero al no contar con un representante de la Secretaria de Salud, optaron por postergarla con fecha por definir.







lazas con riesgo



El Diario AS México publicó un mapa de las plazas de la Liga Mexicana de Beisbol y sus condiciones actuales en cuanto a contagios de COVID-19 se refiere. Yucatán, Campeche, Tabasco, y Tijuana son los equipos con mayores complicaciones para arrancar, debido a que su número de contagios de coronavirus se mantiene a la alza o en la cantidad máxima.



Saraperos de Saltillo, Acereros de Monclova y Algodoneros de Unión Laguna están una condición baja de alerta, refiriéndose a Coahuila, pero con una tendencia al alza en cuanto a número de contagios, por lo que también la incertidumbre crece pese a las medidas de reactivación económica y el plan denominado “Nueva Normalidad”.



Seguirá en vilo



Los eventos masivos serán los últimos en reactivarse a nivel nacional, por lo que su fecha está por definirse, lo que mantiene a la campaña 2020 de la LMB en incertidumbre, y más por las enormes pérdidas que han sufrido los equipos, quienes no han pagado en su totalidad los sueldos de los peloteros y que se han encargado de apoyarlos en la medida de lo posible.



Por el momento, solamente queda aguardar a lo que digan las autoridades pertinentes para que la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) pueda encontrar rumbo y dejar de pender de un hilo.