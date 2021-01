Arranca nuevo Congreso de EU; busca Pelosi reelección

Escuchar Nota

Washington.- El nuevo Congreso de Estados Unidos, cuya mayoría fue electa en los comicios generales del pasado 3 de noviembre, se reunió este domingo por primera vez con dos asuntos de fondo: la creciente división entre los republicanos por la victoria del Presidente electo, Joe Biden, y la tarea de pronunciarse en torno a la posible reelección de la demócrata Nancy Pelosi como titular de la Cámara de Representantes.



La sesión comenzó con un voto para determinar cuántos legisladores habían acudido a Washington D.C., un recuento esencial de cara al futuro político de Pelosi, la única mujer en la historia de EU que ha ejercido como presidenta de la Cámara baja.



Se espera que Pelosi, de 80 años, se mantenga en el puesto, pero se enfrenta al riesgo de que algunos congresistas decidan no acudir a la capital estadounidense bajo el argumento de la pandemia de Covid-19.



En las elecciones del 3 de noviembre -que arrojaron como resultado el triunfo de Biden- los demócratas perdieron 10 escaños en la Cámara de Representantes y, aunque consiguieron mantener el control de la sala, se quedaron con el margen de mayoría más estrecho que cualquier partido ha tenido en los últimos 20 años.



Dicho margen es de 21 curules. Por tanto, Pelosi sólo puede darse el lujo de perder un puñado de votos si pretende ser reelegida.



No obstante, en una carta dirigida a su correligionarios, hecha pública este domingo, la funcionaria se mostró confiada y aseguró que el voto de hoy mostrará un Partido Demócrata "unido".



Una vez que se produzca el voto sobre Pelosi, los legisladores de la Cámara de Representantes tomarán posesión formal de su puesto.



Mientras tanto, en el Senado algunos ya han comenzado a jurar su cargo. Sin embargo, no será hasta el 5 del presente mes que, tras la segunda vuelta en Georgia, se sabrá qué partido se hará con el control de la sala.