Arrancan clases con 96% de libros entregados

Ciudad de México.- En el día de regreso a clases, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, reportó que la entrega de libros va al 96 por ciento.



Afirmó que la tardanza en algunos lugares no afectará al desempeño escolar.



"Al día de hoy se están entregando el 96 por ciento de todos los libros de texto gratuito", informó el funcionario en la conferencia mañanera.



"Los libros que están llegando días más tarde no están dentro de planes y programas de estas semanas, al desempeño escolar no le afecta".



El Secretario dijo que en algunos lugares los libros están llegando más tarde debido a que se imprimieron de manera especial, por ejemplo, los ejemplares de pasta dura.



Aseguró que si se compara con los años anteriores, en este 2019 hay "una de las entregas más a tiempo y más completa".