Arrancan los Octavos de la Champions con el mejor futbol del mundo

Saltillo, Coah-. Regresa la Champions League y abre con uno de los partidos más atractivos de los Octavos de Final, ya que Barcelona estará recibiendo al París Saint-Germain en el Camp Nou.



Para este encuentro Messi y compañía llegan motivados tras la goleada del fin de semana, la cual comandó el capitán argentino con un doblete, quien está en mira de todos debido a que su futuro con los culés es incierto, siendo el PSG uno de los equipos interesados en ficharlo.



Pese a que el Barcelona no ha tenido su mejor temporada, los dirigidos por Ronald Koeman aprovecharán la baja de Neymar, quien no podrá estar en este partido debido a una lesión.



Sin embargo, no hay que dejar de lado que el PSG es el subcampeón de la Champions League, por lo que nos espera un gran partido, pues los comandados por Pochettino cuentan con una gran plantilla como Kylian Mbappé, Ángel di María, Leandro Paredes, Mauro Icardi, entre otros; quienes buscarán revertir la estadística, ya que las tres veces que se han enfrentado a los blaugrana han sido eliminados.









Un choque parejo



El Liverpool, campeón de la edición de 2019, se medirá al sorpresivo y peligroso RB Leipzig de Alemania en duelo correspondiente a la ida de los Octavos de Final que se celebraría en el estadio Nacional de Bucarest, como territorio neutro ante los casos de Covid-19.



El choque no podría estar más parejo, pues aunque el Liverpool avanzó como primer lugar de su grupo y el Leipzig lo hizo en la segunda posición del sector H, únicamente hubo un punto de diferencia entre ambos, pues los Reds culminaron con 13 unidades y los alemanes lo hicieron con 12, empatados con el PSG que avanzó como primero por diferencia de goles.



El Liverpool vive su momento más negro desde que lo dirige Klopp. Tres derrotas seguidas en la Premier League, tres derrotas en cadena en Anfield y una Premier que está ya perdida y para la que incluso Klopp se descarta como candidato.