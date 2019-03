Arrancan semana de vacunación antirrábica

La rabia es la enfermedad que al ser transmitida de los animales al hombre es mortal, pero es prevenible y esto se logra mediante la vacunación, advirtió Marco Aurelio Burgos Martínez, subdirector de Servicios de Salud del Estado, al inaugurar aquí la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2019.Esta es la jornada de salud más importante orientada a la vacunación de perros y gatos que se realiza en América Latina, y esto ha permitido a México ser líder en acciones de prevención y control de la rabia humana, agregó.Detalló que desde hace 26 años no se registran en la entidad casos de rabia humana transmitida por perros.“Además, desde 2003 no tenemos casos de rabia canina confirmada por laboratorio”, ahondó.En la Escuela Despertar Lagunero, con la representación del doctor Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud del Estado, dio a conocer que este año se llega a la edición número 29 y se desarrollará a nivel nacional del 24 al 30 de marzo, con la participación en Coahuila de 754 personas, en 260 brigadas y puestos fijos de vacunación antirrábica.En la campaña toma parte también personal de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de la Defensa Nacional, IMSS Bienestar, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, facultades de Medicina y Veterinaria, organizaciones civiles y personal voluntario, para aplicar más de 305 mil dosis totalmente gratis.Es una responsabilidad de dueños de caninos y felinos acudir a los módulos para que les apliquen la vacuna antirrábica, ya que las mascotas son parte de las familias.Acudieron, María del Consuelo Santoyo Puentes, directora de la primaria Despertar Lagunero; César del Bosque, director de la Jurisdicción Sanitaria No. 6; capitán segundo de Sanidad, Santiago Adolfo Sánchez, en representación del general de Brigada de Estado Mayor, y Manuel Acuña Cepeda, director de Salud municipal.