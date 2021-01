Arrancará Hamilton sin contrato, detienen su renovación

Escuchar Nota

CDMX-. Lewis Hamilton, piloto de Fórmula Uno, iniciará el 2021 sin haber firmado un contrato de renovación con la escudería de Mercedes, y es que las negociaones no han claudicado en un acuerdo y se frenaron.



El británico ya habría llegado a un acuerdo para firmar por cuatro años y 50 millones de dólares por año, pero todo se habría detenido por orden de Ola Kallenius, presidente de la compañía, así lo informó Il Corriere Sport.







La razón principal que maneja el medio italiano en torno a las complicaciones de la negociación es la edad de Lewis Hamilton, y es que el piloto ya tiene 36 años por lo que la escudería no lo ve con buenos ojo a futuro y preferiría renovarlo por un par de años.



Otra versiónes que en caso de que la renovación no sea por cuatro años, Lewis Hamilton pediría 70 millones de dólares anuales, situación complicada por la crisis económica que vive Mercedes debido a la pandemia.



La fecha límite que tendrían ambas partes para llegar a un acuerdo sería a finales de febrero de 2021.