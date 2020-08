Arrancará Pesado sus autoconciertos

Escuchar Nota

Monterrey, N.L.- A falta de espectáculos en vivo, Pesado desea realizar algunos autoconciertos en Nuevo León, aunque acatarán todas las medidas, actualmente el grupo norteño está estrenando la canción Le Di.



“Lo pensamos (el autoconcierto) hacer en Santiago, Nuevo León, para ser exactos, pero no han definido porque nos querían para octubre, aunque lo que está pasando aquí es que van en aumento las cifras de la gente que se contagia del Covid.



“Por lo pronto, lo del autoconcierto vamos a ver si se pudiera dar, y de ser así cuidar todas las medidas necesarias, pensamos hacer un concierto en línea sin público para poder invitar a patrocinadores y de esa manera obtener ingresos”, explicó Beto Zapata, líder del grupo.







El intérprete está feliz porque tanto su carrera como solista y su trabajo con Pesado ha sido reconocido por los seguidores y pone en claro que no dejará la agrupación norteña.



“Mi intención de grabar estos temas es hasta un contrato con la misma disquera y eso me permite darme ese gusto de cantar con mariachi y orquesta, es un gusto personal ahorita que puedo cantar, mi intención es darle más a la gente”, agregó.