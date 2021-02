Arrancarán ocho parques eólicos; cinco ya están en pruebas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. De los 15 proyectos adjudicados en las tres subastas eléctricas realizadas el sexenio pasado, ocho aún están por entrar en operación, lo cual se espera ocurra a más tardar en 2022.



Con esto concluye el esquema que permitió la incorporación de renovables al sistema eléctrico en gran escala.



De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee), hay cinco proyectos terminados que ya realizan pruebas preoperativas, los cuales se espera arranquen en los próximos meses. Dos más están aún en etapa de construcción.



Y hay un parque de 300 megawatts que ha presentado dificultades con trámites como la Evaluación de Impacto Social (Evis).



Las subastas eléctricas de largo plazo, desarrolladas por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) entre 2015 y 2017, lograron que México consolidara contratos para centrales de energía renovable, solar y eólica, por casi 8 mil megawatts de capacidad instalada e inversiones de 9 mil millones de dólares.



La energía es destinada principalmente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



Sin embargo, tras la cancelación de las subastas, en febrero de 2019, el Gobierno no ha reactivado ni presentado otro mecanismos que permita la construcción de centrales.



Por ello, según Julio Valle, director adjunto de la Amdee, no se ven mayores inversiones eólicas en los próximos años.



Sin ello, México no podrá alcanzar su compromiso de generar 35% de energía por procesos limpios en 2024, ya que hoy, según la Secretaría de Energía, tiene 31.1 por ciento.