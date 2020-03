Arrancarán operativo contra los taxis pirata en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo,Coah.- Después de la Alerta Amber de la semana pasada por el presunto rapto de una bebé, que provocó la colocación de filtros en las salidas de la ciudad, se reportaron varios vehículos que parecían taxis y no lo eran.



Ante esto, el alcalde Manolo Jiménez Salinas anunció que se arrancará un operativo contra los vehículos amarillos, unidades que fueron taxis y siguen identificados como tales.



“Le pedí al comisionado de Seguridad que se coordine con el Instituto Municipal del Transporte, con las centrales de los taxis para sacar de circulación todos esos vehículos que se venden o se presentan como taxis, o bien que están identificados como el servicio, pero no lo es. Así se acordó en la reunión de seguridad de la semana pasada”, dijo.



Además, por reglamento se deben cancelar las concesiones a los taxis que se involucren o participen de hechos delictivos.



“Aquí hay un plan, no andamos con improvisaciones, ni reaccionando dependiendo la situación. Somos preventivos y tenemos un gran equipo y una gran coordinación con el Estado, para todo el tema de seguridad que es una prioridad para los saltillenses, para los coahuilenses y para los mexicanos”, aseveró.



Recordó que cuando se dio la alarma del presunto robo de infante, se instalaron filtros en las salidas de la ciudad en menos de 10 minutos.



Como la información, que resultó falsa, era que los supuestos “robachicos” iban en un automóvil tipo taxi, en los operativos se estuvo revisando a los vehículos con esas características y descubrieron a varios que parecían taxi y no lo eran.