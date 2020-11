Arrancaría el Tri con reencuentro de Chucky, Tecatito y Jiménez

Escuchar Nota

CDMX-. La Selección Mexicana ya está completa en Austria y enfrentará a Corea del Sur con lo mejor que tiene, por lo que se perfilan para saltar en el ataque el próximo sábado: Jesús “Tecatito” Corona, Hirving “Chucky” Lozano y Raúl Jiménez.







El Tri ha estado trabajando a una sola sesión, pero esto le ha bastado a Gerardo Martino y a su cuerpo técnico para observar el estado en que se encuentran sus jugadores, en particular la delantera.



Es así como se prevé un ataque poderoso ante Corea del Sur, pues el “Tata” requiere ver cómo le va funcionando la citada tripleta, misma que, debido al excelente nivel que presentan “Tecatito” Corona, “Chucky” Lozano y Jiménez, se antoja posible para las próximas eliminatorias mundialistas, donde México arrancará su camino en 2021.



Cabe señalar que estos tres no habían jugado juntos desde el enfrentamiento amistoso ante Argentina, el pasado 10 de octubre de 2019, con resultado favorable para los sudamericanos por abultado marcador de 4-0, un resultado terrible para los aztecas y que dejó una gran enseñanza para Gerardo “Tata” Martino.



Como se recordará también, el “Chucky” Lozano no pudo asistir a la convocatoria anterior del Tri, para sus partidos ante los Países Bajos y Argelia, por la contingencia sanitaria y es que las autoridades en Italia no permitieron que la gente abandonara Nápoles debido a que se temía un rebrote de Covid-19.



De esta manera, la Selección Mexicana ya está completa para su primer cotejo en la segunda gira europea del año, incluso, ya se reportó el arquero del León, Rodolfo Cota, quien fue llamado de última hora por la lesión de Alfredo Talavera de los Pumas.