Arrasa Chernobyl en los Bafta

Ciudad de México.- Con los galardones a la Mejor Miniserie y Actor Principal (para Jared Harris), otorgados la noche del viernes y aunados a los siete que obtuvo en las categorías técnicas, Chernobyl arrasó en los British Academy Television Awards, conocidos como los Bafta TV.



Días antes, en los British Academy Television Craft Awards, la serie de HBO y Sky se había impuesto con siete estatuillas, incluidas la de Mejor Director de Ficción, que le fue otorgada a Johan Renck, y Mejor Edición de Ficción, para Jinx Godfrey y Simon Smith.



En la ceremonia, que se llevó a cabo en un estudio cerrado, con los presentadores respetando la distancia y sin público, también destacó The End of the F***cking World, de Netflix y Channel 4, con dos premios: Mejor Serie de Drama y Actriz de Reparto, el cual recayó en Naomi Ackie.



El canal BBC One emitió la entrega para Gran Bretaña. Originalmente, el evento iba a llevarse a cabo en mayo, con su tradicional gala y alfombra roja, pero fue pospuesta y readaptada debido a la pandemia; de esta manera, los ganadores aceptaron sus reconocimientos a través de llamadas en la plataforma Zoom.







Alfombra sin brillo



En plena pandemia, los Bafta organizaron una ceremonia lo más apegada posible al estándar de la antigua normalidad.



Como preámbulo, el presentador Tom Allen entrevistó a varios de los nominados, entre actores, realizadores y productores, como una forma de honrar la tradición de la alfombra roja. Algunos participaron desde sus hogares, otros enviaron grabaciones y unos más acudieron al set para hablar con el anfitrión, evitando el contacto físico pero emocionados por estar en la “fiesta”.