Arrasa en Netflix la serie ‘Tiger King’

Escuchar Nota

"Lo que nos fascinó fue que las personas en ese mundo eran más interesantes que los animales", expresó Goode. Los leones y tigres que se ven en la serie son mostrados como figuras tan majestuosas como tristes, mientras que el centro de Joe Exotic aparece como un "roadside zoo", una especie de zoológico de mala muerte. (EFE)



La docu-serie, una trágica y surreal historia asentada en tres centros estadounidenses para felinos salvajes, fusiona traiciones, drogas y hasta un millonario desaparecido... componentes suficientes para convertirla en el gran fenómeno de Netflix esta cuarentena.Su éxito ha sido tal que la empresa de investigación de mercado Nielsen reveló que, según sus cálculos –Netflix no da cifras–, unos 34.3 millones de estadounidenses han visto los episodios del documental en los primeros 10 días después de su estreno el 20 de marzo.en la misma cantidad de días. Contada en forma de serie, las historias de Joseph "Joe Exotic" Maldonado-Passage y Carole Baskin generan esa irresistible mezcla de incredulidad y fascinación, que no sólo hace imposible dejar de ver lo que sigue sino que produce la necesidad de comentarlo.De hecho, el título en español, "El rey tigre: asesinato, violencia y locura" le queda corto y la audiencia ha respondido con la misma mirada de quien pasa al lado de un accidente trágico en la autopista, y no puede dejar de ver.Precisamente, la popularidad de "Tiger King" fue creciendo exponencialmente según iban subiendo las menciones en redes.Según las mediciones de Critical Mentions Analytics, un 87.7 de los comentarios sobre ficción en TV o "streaming" durante los últimos días de marzo fueron sobre esta serie. Los creadores de "Tiger King", los cineastas Eric Goode y Rebecca Chaiklin, iniciaron con la idea de hacer un documental sobre los contrabandistas de animales exóticos, pero esto los llevó hasta Maldonado ("Joe Exotic") y la guerra que mantenía con Baskin.