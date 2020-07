Arrastra corriente a niño; muere ahogado en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo.- Con tan solo 13 años y con una larga vida por delante, un niño lamentablemente perdió la vida ahogado, esto al encontrarse jugando con sus primos en el interior de un rancho privado cerca de la colonia La Gloria, lugar donde se localiza una noria.



Fue a las 20:30 horas cuando el adolescente identificado como Nop Ariel Vázquez Zúñiga ingresó sin ser visto al rancho Las cajas junto con su hermana Rosa y sus dos primos Reyes e Isaac, para jugar en un arroyo donde va una corriente de agua.



A las 5 de la tarde los menores salieron de la colonia Evaristo Pérez Arreola, con la intensión de pasar una tarde agradable y refrescarse en la noria que se ubica en la propiedad privada que está al fondo de la colonia La gloria, pero no se imaginaron que ocurriría una tragedia.



Tras encontrarse brincando e intentando nadar en la corriente de agua Nop, cayó en un área del arroyo conocida como el remolino donde la corriente es muy fuerte, motivó que lo arrastró varios metros.



Al escuchar los gritos y al percatarse de lo ocurrido, sus primos y su hermana se aproximaron y le pasaron una rama para que se sujetara y así poder sacarlo, pero la corriente lo arrastró más y no lograron rescatarlo.



Tras varios minutos, Nop, se perdió entre el arroyo y sus acompañantes al no encontrarlo y no escúchalo decidieron ir a buscar ayuda. Los infantes llegaron a una vivienda cercana informando de lo sucedido y los habitantes se encargaron de marcar al 911 para pedir auxilio..



Al cabo de algunos minutos arribaron elementos de la Policía municipal y rescatistas del Cuerpo de bomberos para proceder con la búsqueda del adolescente y fueron dos horas las que tardaron en localizar al joven sin embargo al hallarlo ya no tenía signos vitales.



Al enterarse de los hechos, la familia de los niños llegó al lugar y los padres del fallecido se encontraban en estado de shock y desesperados. Situación que orilló al padre de familia a querer lanzarse para sacar el cuerpo de su hijo.



El padre, entre su desesperación pedía a los rescatistas que aunque fuera lo dejaran ver sus pies, mientras que entre palabras y llanto recordaba a su hijo. “él quería ser alguien, quiera ser alguien muy guapo y grande, ¿por qué?”, mencionaba en repetidas ocasiones el progenitor.



Los restos de Nop fueron puestos a la orilla del desagüe y al sitio se desplazaron autoridades de la Fiscalía General del Estado, encargados de realizar los peritajes correspondientes para luego ordenar el levantamiento del cuerpo que fue trasladado hasta el Semefo y así conocer la causa de la muerte.



Por su parte los propietarios de la ranchería señalaron que el lugar mide 700 hectáreas u constantemente ingresan personas sin ser vistas y sin pasar por la entrada principal, debido a que no hay una vigilancia en toda la propiedad, pues no es habitada.