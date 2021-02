Arrastra deficiencias plan de becas de AMLO

Escuchar Nota

"El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha tenido irregularidad que hemos marcado reiteradamente, pero al estar cerrados a cualquier observación, lo que debieran ser oportunidades para mejorar el programa, son tomadas como ataques de una Oposición neoliberal y se hace una cuestión ideológica muy farragosa y desestimada", aseveró.



"Aquí el tema es hacer clientelas electorales, y eso es lo que hacen con sus becas, entonces no tienen medidores externos, no tiene evaluadores, auditores externos, no les interesa, no es que quieren que realmente el programa funcione", afirmó.



"Cada día un nuevo caso, un nuevo familiar o un nuevo programa. No hay ninguna lucha contra la corrupción en este gobierno, más bien sólo la están cubriendo. Ahora evidencian cómo se roban dinero en el programa favorito de @lopezobrador", señaló en Twitter el líder nacional blanquiazul, Marko Cortés.



Cada día un nuevo caso, un nuevo familiar o un nuevo programa. No hay ninguna lucha contra la corrupción en este gobierno, más bien solo la están cubriendo.



Ahora evidencian cómo se roban dinero en el programa favorito de @lopezobrador_. pic.twitter.com/3MCmktxW6h — Marko Cortés (@MarkoCortes) February 3, 2021

.- A pesar de que el año pasado eladvirtió sobre las deficiencias en el proceso de verificación de los centros de trabajo del programa, meses después éstas son aprovechadas por particulares para defraudar esa estrategia gubernamental.En julio pasado, el organismo dio a conocer la primera evaluación de la política social de estaEn ella aseveró que el programa era supervisado por los llamados, que en algunos estados el número de estos funcionarios ascendía a sólo cuatro y que éstos trabajaban sin viáticos y sin los insumos necesarios para llevar a cabo su trabajo.De acuerdo con la evaluación, estos funcionarios, adscritos a la, fueron asignados a partir de una georegionalización diseñada por lamisma que derivó en que estados comocontara con cuatroconAdemás, éstos carecían de viáticos, por lo que tenían que usar sus propios teléfonos para registrar los resultados de las verificaciones y solventar con su sueldo gastos de conectividad aLo anterior, advirtió el, derivó en deficiencias como el hecho de que en su primer año de operación, el programa no contara con mecanismos y equipo para revisar y retroalimentar los planes de capacitación y revisar el impacto de éstos en los becarios.A siete meses de que elhizo pública esta evaluación, REFORMA publicó este miércoles que, en, ex empleado de la, se coludió con dueños de negocios para ofrecer supuestos empleos a jóvenes, obtener sus datos personales y, sin su consentimiento, inscribirlos en la plataforma del programa, para posteriormente cobrar las becas.Desde su puesta en marcha, en, este programa ha sido objeto de múltiples señalamientos.En julio de, delegados regionales de diversas entidades deldenunciaron públicamente que al interior del programa ocurrían prácticas como robo de identidad, pago de moches de los jóvenes a las empresas o instituciones adscritas al programa y retención de tarjetas por parte de los propios empleadores.Acusaron, además, la existencia de empresas fantasmas que tiene a jóvenes cobrando sin hacer nada a cambio de un porcentaje de su beca.La diputada del, quien en el pasado acusó que el programa carecía de información verificable, aseguró que elestá en falta, porque a pesar de los señalamientos de diversos actores hacia el programa y de que elalertó sobre algunas deficiencias de éste, no ha hecho nada para subsanar éstas.Laopinó que las observaciones al programa han sido desestimadas porque el objetivo de éste no es que funcione, sino hacer clientelas electorales.Respecto a la red creada enpara inscribir a jóvenes en el programa y apoderarse de gran parte del dinero de sus becas, la dirigencia nacional delafirmó que elencubre en vez de atacar la corrupción.