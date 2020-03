Arrastra tren a camión de personal de Odel en Nava

Escuchar Nota

Nava, Coah.- Un operador de la línea de transportes Odel estuvo a punto de provocar una tragedia en Nava luego de intentar ganarle el paso al tren ocasionar que la locomotora lo embistiera esta mañana.



El accidente ocurrió en la calle Aldama Cruz con E. Carranza cerca del corralón municipal cuando el imprudente operador no hizo alto obligatorio y cruzó las vías provocando el impacto de la locomotora que arrastraba 100 vagones.



Afortunadamente no resultaron personas lesionadas informó la dirección de Seguridad Pública de Nava.



Aunque trascendió que no hubo lesionados el camión de Odel número económico 254 quedó con daños cuantiosos y ocasionó demoras millonarias al traslado de mercancías del tren.