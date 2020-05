Arrebata pandemia Liguilla al SFC

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Saltillo FC vio concluido su sueño de pelear por el título de la Tercera División Profesional, luego de que la Liga TDP determinara la cancelación de la temporada 2019-2020 al no existir condiciones para disputar la fase final por el nuevo coronavirus.



Luego de que la Liga MX determinara la cancelación del Clausura 2020, las divisiones inferiores no se quedaron atrás, y tanto la Liga TDP como la Liga Premier, tanto Serie A como Serie B, decidieron poner fin a sus respectivas temporadas, sin definir la fase final.



“De acuerdo a la conclusión de la temporada, no se contará con campeón de ascenso y sin ascenso de la misma”, fue la determinación de la Liga TDP donde recalcan la necesidad de salvaguardar la integridad de cada persona involucrada en la práctica de esta categoría.



Cabe recordar que el Saltillo Soccer se clasificó a la fiesta grande de la Tercera División Profesional dentro del Grupo XII y tenía pactado su encuentro de treintaidosavos de final de la Zona B ante el Atlético Leones FC de Guanajuato, duelo que no se efectuará, por lo que tendrán que esperar para saber el día de su regreso a las canchas.