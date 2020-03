Arremete Carlos Mendívil tras ser congelado de la LMB

Escuchar Nota

“Y así la situación con el beisbol mexicano, donde si no llegas a un acuerdo mutuo con tu equipo, prefieren dejarte sin trabajo y lo peor, sin poder trabajar con alguien más. Donde al final, si no aceptas las condiciones que te ofrecen al renovar tu contrato, toman represalias, desde mi punto de vista injustas al no permitirte buscar lo que mejor te convenga para seguir creciendo”, indicó.

El receptor tijuanensearremetió en redes sociales contra el beisbol mexicano, luego de ser colocado en la, esto tras llegar a un acuerdo con los Saraperos.Los estatutos de la LMB indican que al no firmar un contrato en el periodo debido con el equipo que tenga sus derechos, el jugador en cuestión pasa a ser “” y no podrá jugar a lo largo de la campaña, situación que el catcher considera como injusta al quedarse sin trabajo.En total fueron ocho peloteros los que fueron “congelados” para la campaña 2020 de lal, siendo dos de Saraperos quienes no llegaron a un acuerdo, el receptory el serpentinero