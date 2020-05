Arremete Dillian contra Andy Ruiz

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El púgil jamaicano-británico Dillian “Ladrón de Cadáveres” Whyte usó para ironizar a su colega de origen mexicano Andy “Destroyer” Ruiz, luego de que este último desdeñó la propuesta del promotor inglés Eddie Hearn para enfrentar a ambos en este mismo año.



A Whyte, actual monarca mundial pesado interino del WBC, no le gustó escuchar de Eddie Hearn, quien lleva su carrera, que si sale avante de su próximo combate contra el ruso campeón olímpico Aleksandr Povetkin, su siguiente adversario será el “Destroyer” Ruiz.







Molesto, porque no escuchó respuesta a su intención de pelear contra Andy, lo cual externó a principios de 2020, Dillian aseguró que ya no está interesado en medirse con el púgil de padre mexicalense.



“Olvídense de Andy Ruiz”, afirmó Whyte en declaraciones recogidas por BoxingScene. “Quiero a Anthony Joshua o Tyson Fury, después de Povetkin. En este momento, Andy Ruiz tiene una pelea grande contra la diabetes (para no contraerla). No Tipo 1, sino Tipo 2, la más mala”.