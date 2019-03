Arremete Humberto contra su extesorero

El exgobernador Humberto Moreira reviró contra su extesorero Javier Villarreal Hernández, a quien llamó mentiroso y prófugo de la justicia, y quien aseguró, declara en su contra para obtener beneficios penitenciarios; además se deslindó de cualquier relación con Juan Manuel “El Mono” Muñoz, con quien aparece en una fotografía durante una inauguración.A través de un comunicado, Humberto Moreira dijo sobre “las declaraciones del señor Villarreal, pendiente de condena en la Corte de San Antonio”, que son emitidas con “claro prejuicio y fines dirigidos a la obtención de beneficios penitenciarios por parte de la Administración estadunidense”.Humberto Moreira dijo que su extesorero de finanzas, Javier Villarreal, declara en su contra para obtener beneficios y aseguró no tener ningún tipo de relación con Juan Manuel Muñoz “El Mono”“Entre sus declaraciones dijo que soy dueño del periódico vanguardia (medio a quien tengo demandado por daño moral) y que soy dueño del periódico Zócalo, ¡imagínese usted! de ese tamaño son las mentiras que el prófugo de la justicia coahuilense dijo”, apuntó.Y sobre la fotografía donde Humberto Moreira aparece junto a Juan Manuel Muñoz Luévano, el exgobernador se deslindó de cualquier relación con dicho personaje.Aseguró que la información de Agencia Reforma y el San Antonio Express News no corresponden a la realidad.Afirmó que “es absolutamente falso” que tenga una relación cercana al llamado “Mono” Muñoz pues dicha fotografía fue tomada durante su época como alcalde de Saltillo, entre 2003 y 2005, cuando le solicitaban acudir a inaugurar los negocios que se establecían en la ciudad y que entre los cientos de negocios que inauguró uno de ellos fue el del “señor” Muñoz Luévano, pero que más allá de ese hecho, no hay mayor relación.