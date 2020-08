Arremete Roberto Osuna contra periodista

Escuchar Nota

Y amarillista por reportar lo que sucede? Creo que tu percepción de información puede ser totalmente diferente a la mía, pero eso no me sorprende. Al final tu eres deportista y yo hago mi trabajo lo más profesional posible. — Roberto Espinoza (@Beisbolpuro) August 10, 2020

entre el lanzador de los Astros y unTras el anuncio de la directiva de Houston sobre la colocación de Osuna en la lista de lesionados de 45 días, eluego de presentar molestias en el codo derecho hace poco más de una semana, mientras lanzaba la novena entrada contra Angelinos.“Al final, Roberto Osuna fue puesto en la lista de lesionados de 45 días por #Astros,Osuna necesitaría una operación Tommy John, la segunda de su carrera”, publicó Roberto Espinoza en Twitter.añadida por el mencionado periodista y arremetió en su contra.reporta lo que es, haz tu trabajo bien; sé cómo trabajas y eso no funciona conmigo... Reporta las cosas como son por favor amigo”, respondió Roberto Osuna.Luego de consultar una segunda opinión y ante la polémica que se generó por la nota del Houston Chronicle,, ya que ha asegurado en más de una ocasión que este año lanzará con Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico., dijo Salvador Quirarte, presidente del Consejo de Administración de los Charros.Quirarte compartió la respuesta de Osuna ante la información que se generó desde Houston:, vamos a estar listos para Charros, usted no se preocupe, gracias a Dios no se necesitó operación”.