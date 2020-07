Arrestan a dos por violar cuarentena en EP

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Dos personas fueron detenidas por la policía en base a órdenes de arresto tras haber violado la ley de salud de Texas, al no cumplir con la cuarentena a la que fueron obligados por haber dado positivo al coronavirus.



Así lo anunció el juez David Saucedo y el Mayor Luis Sifuentes durante la conferencia del miércoles en la que además señalaron que previamente se estableció una multa de 1000 dólares para quien infringiera esta disposición.



Con estas dos personas, son ya 3 las que han sido detenidas y fue gracias no sólo a la labor de los oficiales que mantienen monitoreo hacia quienes están en confinamiento por estar positivo, si no a personas que les conocían y las reportaron cuando las vieron en sitios públicos estando infectados.